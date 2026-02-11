AirAsia X torna a volare su Londra

Un altro ritorno dei cieli del Vecchio Continente. AirAsia X punta a tornare a volare su Londra dopo oltre 10 anni di assenza.

Come riporta travelmole.com , questa volta la compagnia utilizzerà il Bahrein come scalo di collegamento. Secondo i piani il volo partirà da Kuala Lumpur vero Londra Gatwick (via Bahrein, appunto). Il volo sarà operato con un A330.

Inoltre la compagnia ha recentemente lanciato anche voli lungo raggio per Istanbul. E alla fine del 2025, AirAsia ha firmato un accordo di cooperazione con il governo del Bahrein per sviluppare il suo primo hub in Medio Oriente.