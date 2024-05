airBaltic festeggia i 20 anni del Milano-Riga

airBaltic celebra i 20 anni del collegamento tra Milano e Riga. Martin Gauss, presidente e ceo della compagnia, ha fatto focus sull’offerta dall’Italia: “Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata. airBaltic oggi collega Milano e Riga con cinque voli settimanali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro”.

Il vice president aviation business development Sea Milan Airports Andrea Tucci ha aggiunto: “I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa. Nei 20 anni di collaborazione con Sea, airBaltic ha trasportato oltre un milione di passeggeri”.