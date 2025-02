airBaltic lancia il wifi gratuito Starlink di SpaceX a bordo

La compagnia aerea lettone airBaltic è diventata la prima compagnia aerea europea a introdurre gratuitamente a bordo della sua flotta di Airbus A220-300 il servizio di internet ad alta velocità Starlink di SpaceX. La certificazione concessa dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) segna l’inizio di una nuova era di connettività in volo per i passeggeri in tutto il network della compagnia aerea.

Il primo volo commerciale con internet gratuito ad alta velocità tramite Starlink per i passeggeri airBaltic è previsto per oggi e sarà il volo airBaltic BT221 da Riga a Monaco di Baviera, in Germania.

“Questo è un traguardo storico per airBaltic e un cambiamento radicale per i voli in Europa – dice Martin Gauss, presidente e ceo di airBaltic -. Non si tratta solo di un miglioramento, ma di una vera e propria rivoluzione nei viaggi aerei “.

airBaltic ha iniziato l’installazione di Starlink su tutta la sua flotta di Airbus A220-300 e prevede di completare l'integrazione entro la fine del 2025.

Con Starlink, airBaltic offrirà internet gratuito, ad alta velocità, bassa latenza e senza interruzioni dal momento dell’imbarco fino all’atterraggio, consentendo ai passeggeri di guardare video in streaming, lavorare da remoto e rimanere connessi senza dover effettuare login o configurazioni aggiuntive.