Airbus, i ritardi della supply chain frenano le consegne: ad agosto evasi 61 ordini

Procede con il freno a mano tirato la produzione in casa Airbus. Il costruttore europeo nel mese di agosto ha consegnato 61 aerei, diverse unità in meno rispetto alle 67 di luglio e alle 71 di marzo, il vero picco del 2025.
Nei primi otto mesi dell’anno Airbus ha messo a segno 435 consegne, registrando un calo del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Ritardi nella supply chain
A frenare la produttività, secondo quanto comunicato dall’azienda e riportato da ilsole24ore.com, i ritardi nella supply chain e in particolare nelle consegne dei motori.
Ora, per tener testa all’obiettivo prefissato per il 2025 di 820 aeromobili consegnati il costruttore dovrà intensificare il più possibile gli impegni, per arrivare a una media di 100 commesse evase al mese. Tuttavia, l’azienda si aspetta ancora di poter raggiungere il traguardo, nonostante i 600 nuovi ordini incassati a gennaio siano scesi a 504, dopo alcune cancellazioni.