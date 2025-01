Bilancio quasi in linea con le aspettative quello di Airbus che, dopo aver previsto circa 770 consegne per il 2024, è arrivato a chiudere l’anno con 766 aerei, cifra che rappresenta comunque un aumento del 4% rispetto al 2023, consentendo al più grande costruttore di aerei del mondo di mantenere, per il sesto anno consecutivo, la leadership dell’industria aeronautica, mentre il concorrente Boeing si sta riprendendo a fatica dalla batosta dell’incidente all’Alaska Airlines.

Gli ordini lordi, come riporta Il Sole 24 Ore, sono stati 878 (826 quelli netti), tra cui 82 A330 e 142 A350. L’anno si è chiuso con un portafoglio ordini pari a 8.658 aerei.

A dirsi ottimista sulla traiettoria di crescita è stato Christian Scherer, ceo della divisione Commercial Aircraft, che nel corso di una call con i giornalisti non ha però voluto fare previsioni per l’anno in corso. “Il 2024 - ha sottolineato - ha confermato una domanda sostenuta di nuovi aeromobili completando la nostra posizione di leader nel mercato degli aerei a corridoio singolo. Per quanto riguarda le consegne, abbiamo festeggiato diversi primati tra cui il primo A321XLR in assoluto, nonché le prime consegne di A330neo e A350 a diversi clienti a livello globale”.

L’ottimo risultato di Airbus è dovuto in parte anche allo sprint produttivo di dicembre, dopo essersi impegnata per mesi per aumentare la produzione a causa dei problemi alla supply chain. Il target di inizio anno era di 800 aeromobili, ma è stato rivisto a giugno scorso a causa delle parti mancanti, a cominciare dai motori. Le consegne nel solo mese di dicembre sono state 123.