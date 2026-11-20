Airbus potrebbe lanciare già nel 2027 le nuove versioni allungate dell’A220 e dell’A350. A confermare le tempistiche è stato Lars Wagner, responsabile di Airbus Commercial Aircraft.

Il manager, riporta Hosteltur, ha indicato un orizzonte di circa dodici mesi per le decisioni strategiche sui due programmi, ancora in fase di studio.

Il nuovo A220-500 ospiterà a bordo circa 185 posti, offrendo alle compagnie aeree maggiori capacità sulle rotte di corto e medio raggio. L’aereo potrà rivelarsi strategico per incrementare i passeggeri trasportati senza aumentare le frequenze.

Sul lungo raggio, il nuovo A350-2000 garantirà maggiore capacità sulle rotte intercontinentali ad alta domanda.

Entrambi i progetti sono ancora alle fasi iniziali e il costruttore europeo non ha ancora fornito dati sulle effettive prestazioni o sull’autonomia dei mezzi in volo. Tuttavia, l’azienda confida che le due novità possano essere strategiche per l’aviazione in un momento in cui le compagnie aeree cercano soluzioni per aumentare la capacità senza ribassare i prezzi.