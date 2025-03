AirExplore, la ricetta vincente per crescere nei charter

La compagnia charter AirExplore cavalca la crescita della domanda internazionale di voli e investe in soluzioni avanzate per la pianificazione operativa, la gestione della sicurezza, il supporto dell’equipaggio e le operazioni hr.

“Molte compagnie aeree stanno ora incorporando acmi (aircraft, crew, maintenance, insurance) nel loro modello di business a lungo termine, non solo come soluzione stagionale ma come parte fondamentale della loro strategia operativa - afferma Martin Stulajter, ceo di AirExplore -. Con i vincoli di fornitura che si restringono e la domanda in aumento, sempre più vettori stanno adottando soluzioni di capacità flessibili. L’acmi offre alle compagnie aeree la flessibilità di scalare la capacità senza ingenti investimenti di capitale”.

AirExplore, parte di Avia Solutions Group, offre acmi a servizio completo. La compagnia aerea gestisce una flotta di aeromobili passeggeri e cargo. Solo nel 2024, AirExplore ha ampliato la sua flotta da 9 a 16 aeromobili.

Tuttavia, AirExplore sta attualmente lottando per assicurarsi il velivolo giusto dal mercato dell’usato. La carenza di velivoli usati disponibili ha spinto i tassi di leasing verso l’alto. Sebbene questi tassi siano attualmente gestibili, la redditività a lungo termine dipende dal raggiungimento del giusto equilibrio tra crescita e fluttuazioni del mercato.

Stulajter, come riporta TravelDailyNews, osserva che quando l’acmi diventa una componente chiave dei piani operativi delle compagnie aeree, le aspettative dei clienti per la qualità del servizio e l’affidabilità aumentano. Le compagnie aeree vogliono più di semplici aerei disponibili. Vogliono partner in grado di fornire risultati costanti e ad alte prestazioni.

“In questo mercato, avere semplicemente la disponibilità non è sufficiente. Ciò che ti rende diverso dagli altri è il modo in cui garantisci il successo operativo dei tuoi clienti”.