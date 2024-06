Si chiama AirHelp+ il nuovo servizio in abbonamento di AirHelp che aiuta i viaggiatori ad affrontare i disservizi di volo e fornisce risarcimenti, comfort e assistenza. Il programma d’iscrizione annuale tutela ogni tipo di passeggero - sia per voli d’affari frequenti, sia per voli di piacere occasionali - con l’obiettivo di garantire un’esperienza di viaggio sempre più fluida e una protezione sempre più efficace contro le problematiche più comuni legate ai viaggi aerei.

I due piani

Evoluzione dei piani ‘Essential’ e ‘Complete’, i due nuovissimi AirHelp+ Smart e Pro garantiscono le

stesse condizioni di assistenza dei precedenti, ma con una serie di vantaggi in più.

AirHelp+ Smart, oltre a garantire zero commissioni sul risarcimento da parte della compagnia aerea e un’assistenza 24/7, copre 3 viaggi e da ora include l’assicurazione AirPayout , che monitora proattivamente i dettagli dei voli e mette immediatamente a disposizione 100 euro se il volo è oggetto di disservizio, in aggiunta al risarcimento dovuto dalla compagnia aerea. Il piano di AirHelp include anche ‘AirLuggage’, un’assicurazione bagaglio semplificata che protegge i passeggeri dai disservizi relativi allo smarrimento o al ritardo dei bagagli, permettendo di ricevere 100 euro in aggiunta a qualsiasi importo dovuto dalla compagna aerea.

Con AirHelp+ Smart si ha inoltre l’accesso a oltre 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo ogni volta che i voli superano il ritardo di un’ora o vengono cancellati meno di sei ore prima della partenza.

AirHelp+ Pro, infine, comprende gli stessi vantaggi di AirHelp+ Smart, ma per 9 viaggi invece di 3.