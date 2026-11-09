Airidea apre il volo Genova-Marsiglia

Airidea apre il collegamento Genova-Marsiglia. La nuova rotta, nata da un accordo con Genova Industrie Navali, è ora aperta a tutti i viaggiatori.

Martedì 10 novembre 2026 è in programma il volo test, mentre il primo volo di linea parte martedì 17 novembre 2026, con partenza da Genova alle 8.00 e rientro alle 19.00. Con una frequenza settimanale e un tempo di volo tra un’ora e un’ora e mezza, il collegamento consente una completa giornata di lavoro a Marsiglia.

L’accordo risponde alle esigenze di mobilità di GIN, uno dei principali gruppi della cantieristica navale nel Mediterraneo. “Questa rotta nasce dal dialogo con le imprese del territorio: Genova Industrie Navali, con attività a Marsiglia, aveva la necessità di spostarsi spesso e senza complicazioni e si è rivolta a noi per trovare una soluzione – dice Gian Marco Vivado, amministratore delegato di Airidea -. Siamo felici che abbia scelto di darci la sua fiducia. Le prenotazioni sono aperte a chiunque voglia usufruirne, direttamente sul sito. Abbiamo in corso interlocuzioni anche con altre realtà locali con attività internazionali: questo è un ulteriore passo di un percorso con le aziende del territorio, con cui vogliamo contribuire alla logistica regionale e alla crescita del territorio”.

Il nuovo volo si affianca alla Genova-Trieste e rafforza l'offerta di voli pensati per chi viaggia per lavoro.