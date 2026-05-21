Airidea: il principe Pallavicino rileva il 40% delle quote

Arriva un importante scossone nella compagine azionaria di Airidea, la compagnia aerea ligure prossima al debutto. Con un investimento strategico a sostegno dell’innovazione e del futuro della mobilità ligure il principe Domenico Antonio Pallavicino ha rilevato il 40% delle quote attraverso la società Global Group.

“Genova è una città straordinaria che soffre da troppo tempo di una carenza di collegamenti inaccettabile che pesa ogni giorno sull’economia, sul turismo e sulla vita dei suoi cittadini - sottolinea Claudio Senzioni, presidente del cda di Airidea e amministratore del principe Pallavicino -. Con l'ingresso di Global Group, società del Principe Pallavicino, in Airidea, abbiamo scelto di porci in prima linea in un progetto concreto e ambizioso: creare una compagnia aerea capace di avvicinare davvero Genova al resto d'Italia. Vogliamo offrire un'alternativa reale alle autostrade congestionate e creare tratte ad oggi inesistenti”.

Con il nuovo assetto societario, Airidea si prepara ad avviare una fase decisiva del proprio percorso di sviluppo, rafforzando la propria presenza nel settore della mobilità regionale e dei collegamenti strategici per la Liguria.

“Per noi rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore del progetto che stiamo sviluppando – aggiunge in ceo Gian Marco Vivado -. Il fatto che una realtà storica, da sempre vicina al territorio e attenta alla sua evoluzione economica e sociale, abbia scelto di affiancarci alla guida di questo percorso per noi costituisce un segnale estremamente importante non solo per non solo per la nostra realtà, ma per la Liguria”.