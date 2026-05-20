Airlink lancia il diretto Cape Town-Zanzibar da ottobre

Un volo diretto per collegare Cape Town con Zanzibar: è la novità che Airlink lancerà a ottobre 2026, e che segue l’apertura del collegamento fra Johannesburg–Zanzibar previsto al debutto per il 3 giugno 2026.

Le prenotazioni sono già aperte per i voli su questa rotta, che sarà operativa con frequenza settimanale da e per l’isola dell’Oceano Indiano: i passeggeri già in possesso di biglietti Airlink per la tratta Cape Town–Johannesburg–Zanzibar potranno modificare la prenotazione passando al volo diretto senza costi aggiuntivi, indipendentemente dalla classe tariffaria.

“L’introduzione del nostro nuovo aeromobile di punta, l’E195-E2, consente ad Airlink di collegare destinazioni come Zanzibar con voli diretti da Cape Town, un mercato chiave per l’isola. Cape Town rappresenta inoltre il nostro secondo hub ed è un importante punto di connessione per passeggeri long-haul, regionali e domestici che viaggiano con Airlink o con le compagnie partner” ha dichiarato de Villiers Engelbrecht, ceo di Airlink.

I voli avranno una durata di poco superiore alle sei ore e saranno operati il sabato a partire dal 3 ottobre 2026. Gli orari sono stati studiati per il turismo leisure, per massimizzare il tempo sull’isola senza partenze o arrivi in fasce orarie scomode.