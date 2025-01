Airlink, le novità di programmazione per il 2025

Novità nella programmazione Airlink per il 2025. La compagnia che serve 45 destinazioni nel Sud dell’Africa, fino a marzo 2025 offrirà due voli alla settimana tra Johannesburg e l'isola di Sant’Elena e tra Città del Capo e Sant’Elena. Tutti i voli per Sant'Elena operano via Walvis Bay, in Namibia, per rifornimento di carburante.

Inoltre, dal 1 aprile Airlink opererà 3 collegamenti diretti a settimana tra Città del Capo e Gaborone, in Botswana.

Dal 28 marzo Airlink volerà 3 volte a settimana tra Johannesburg e Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, mentre sul Sudafrica il vettore continua a operare collegamenti domestici tra Città del Capo e Gqeberha (Port Elisabeth) e tra Città del Capo e Bloemfontein.