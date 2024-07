Al via i test per il B777X

La Federal Aviation Administration ha avviato i test per il nuovo B777X. Il via libera al nuovo modello, il cui debutto è stato rinviato di 10 anni, potrebbe dare una spinta a Boeing, che sta vivendo un periodo particolarmente complesso.

I test della Faa riguardano tutti gli aspetti della costruzione e dell’operatività, dalla progettazione fino alla resistenza, come precisa travelpulse.com.

La casa costruttrice si sarebbe già aggiudicata diversi ordini per i vari modelli del nuovo aereo: tra i clienti principali ci sarebbero Emirates, Lufthansa, All Nippon, Qatar e Singapore Airlines; inoltre ci sarebbero trattative in corso anche con Korean Air.