Sarà Roma la prima destinazione europea di Alaska Airlines. La compagnia aerea inizierà a operare il Seattle-Roma a partire dal 28 aprile, con un servizio stagionale previsto inizialmente quattro volte alla settimana, ma che in seguito è stato portato a giornaliero.

Sempre in primavera il vettore, che fa parte dell’alleanza Oneworld da marzo 2021, inizierà a volare anche su Londra Heathrow e Reykjavik, in Islanda.

Il collegamento su Roma sarà operato da un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà sulla stessa tratta quest’estate. I voli di Delta saranno operati, spiega Travel Weekly, con Airbus A330-900 neo quattro volte alla settimana a partire dal 6 maggio. Questa sarà la prima volta che l’Italia e il Nord-Ovest degli Stati Uniti saranno collegati da un volo diretto.