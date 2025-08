Alaska Airlines verso il lancio di voli lungo raggio da Roma

C’è anche l’Italia nei piani long haul di Alaska Airlines. La compagnia ha annunciato una serie di nuovi collegamenti tra il Vecchio Continente e gli States, che per il momento vedono Londra e Reykjavik come protagoniste.

La compagnia volerà quotidianamente tra Seattle e l’aeroporto di Londra Heathrow con i suoi Dreamliner, mentre la rotta Seattle-Reykjavik invece sarà operata con Boeing Max 8 come servizio stagionale primaverile ed estivo.

Come riporta travelmole.com, però il vettore ha annunciato l’intenzione di operare voli lungo raggio da Roma; ma prima arriverà l’espansione verso Oriente con voli per Seul, dopo il recente approdo in Giappone.