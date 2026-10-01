Alaska e Hawaiian Airlines annunciano investimenti sul segmento premium

Alaska Air Group ha presentato il suo più significativo investimento nel segmento dei viaggi premium, introducendo due distinte esperienze per Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, che caratterizzeranno i viaggi premium dall’aeroporto all’aeromobile.

Nell’ambito dei più ampi investimenti nell’esperienza complessiva dei passeggeri, la compagnia introduce inoltre Premium Reserve, una nuova cabina premium economy che debutterà nel 2028 sui 787-9, 787-10 e su alcuni 737-10 MAX di Alaska, e sulla flotta A330 di Hawaiian, offrendo ai passeggeri più spazio, comfort e possibilità di scelta sui voli più lunghi.

Le Aurora Suites di Alaska Airlines

Alaska introdurrà 34 Aurora Suites con letto completamente reclinabile su tutti i voli operati con i widebody 787 Dreamliner e, per la prima volta nella storia della compagnia, su alcuni voli transcontinentali in first class operati con il 737 nel 2028. Nel complesso, il 787-9 aggiornato offrirà circa il 46% di posti premium, rispetto all’attuale 38%.

Saranno disponibili 12 Aurora Suites su almeno 25 aeromobili 737-10 MAX. Questi aeromobili saranno inoltre verniciati con la stessa livrea Aurora degli attuali 787 Dreamliner.

Le nuove Aurora Suites saranno il prodotto di bordo di più alto livello di Alaska. I passeggeri potranno contare su: check-in esclusivo e servizio concierge presso l’hub globale di Alaska a Seattle, accesso alla nuova Aurora Lounge di Seattle, nuovi accessori premium e un menu ristorazione rivisto da chef di alto livello.

Leihôkû Suites sulla flotta A330 di Hawaiian

La flotta di 24 aeromobili widebody A330 di Hawaiian, che serve destinazioni in Asia, Oceania e alcune rotte verso il Nord America, riceverà nuovi interni dalla prima all’ultima fila a partire dal 2028, comprese 22 Leihôkû Suites potenziate per i passeggeri dei voli internazionali in business class e dei voli domestici in First Class. Nel complesso, l’intera cabina offrirà circa il 40% di posti premium, rispetto all’attuale 30%.

La nuova esperienza premium della parte anteriore della cabina di Hawaiian offrirà agli ospiti delle Leihôkû Suites accesso a un servizio esclusivo di check-in e concierge a Honolulu e Seattle, nuovi schermi di intrattenimento e un nuovo menu ristorazione.

Premium Reserve: amplia la scelta premium

Pensati per i passeggeri che cercano maggiore spazio e comfort sui voli più lunghi, i posti Premium Reserve saranno disponibili per l’acquisto dalla prossima estate e inizieranno a essere introdotti nel 2028 sulle flotte Alaska e Hawaiian. La nuova categoria completa una configurazione a quattro cabine che offre ai passeggeri maggiore scelta e valore, con Aurora Suites o Leihôkû Suites, Premium Reserve, Premium Class e Main Cabin.

Annunciato anche il rinnovamento completo delle lounge negli hub, a Seattle per Alaska Airlines e a Honolulu per Hawaiian, a partire dal 2028. Nel 2028, inoltre, aprirà a San Diego una nuova Alaska Lounge, rafforzando ulteriormente la presenza della compagnia nei principali mercati della West Coast.