L’instabilità e i costi del fuel mettono in ginocchio AlbaStar. Nelle scorse ore la compagnia aerea basata a Palma di Maiorca ha annunciato la cessazione temporanea delle attività e l’imminente avvio di una procedura di insolvenza.

“Abbiamo preso la difficile decisione di sospendere temporaneamente le operazioni commerciali”, ha comunicato l’amministratore delegato, Oriol Hernández, in una nota riportata da Hosteltur.

Il vettore, già uscito ammaccato dal periodo pandemico, sta scontando gli effetti delle tensioni geopolitiche e delle oscillazioni del costo del carburante, contingenze che hanno portato a un aumento dell’indebitamento e a una preoccupante riduzione della liquidità.

Primi segnali di difficoltà erano già emersi a inizio anno, quando la compagnia aerea aveva deciso di chiudere la base storica di Milano Bergamo dopo 15 anni di servizio.

Si cerca un investitore

L’unica possibilità di salvezza per AlbaStar potrebbe essere l’intervento di un investitore. Su questo fronte, il ceo ha precisato che il vettore ha collaborato con “potenziali investitori che hanno mostrato interesse a proseguire il progetto, ma l’accordo non è stato ancora finalizzato”.

Nell’attesa, quindi, che arrivi qualche offerta di rilievo, per la compagnia aerea la strada è segnata. Secondo quanto riferito da Hernández la low cost “avvierà a breve la procedura di insolvenza, proseguendo al contempo le trattative con diversi investitori”.