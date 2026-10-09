Alessandra Pecci e Salvatore Boellis nuovi co-ceo di Distal

La famiglia Pecci torna al comando di Digital GSA dopo 12 anni di commissariamento. “Oggi riportiamo a casa un gioiello di famiglia - ha dichiarato il nuovo ceo Alessandra Pecci -. Sono molto emozionata. Distal è sempre stato il mio cuore e oggi torna ad essere anche il mio presente”.

Distal, uno dei principali GSA del panorama italiano, era finito in amministrazione controllata nel 2014 a seguito delle vicende giudiziarie legate all'allora patron Franco Pecci e alla vicenda Blu Panorama. Oggi quella procedura si è completamente conclusa, e Alessandra Pecci ha potuto presentare la nuova società. “Sono stati anni molto particolari - ha aggiunto -, ma oggi torniamo a volare”.

La principale novità riguarda proprio la compagine proprietaria. Accanto ad Alessandra Pecci, infatti, siederà Salvatore Boellis, socio paritario al 50% e co-ceo. Con 25 anni di esperienza come innovation manager e responsabile del rilancio di imprese, Boellis entra per la prima volta nel mondo dell'aviazione. “Cominciamo a camminare insieme - ha dichiarato davanti a parte dell’azienda -. Sento la grande responsabilità di dover trovare insieme una visione del futuro, condividendo rischi, opportunità e risultati. Le aziende non possono non immaginarsi nell'innovazione”.

Management rinforzato e strumenti digitali avanzati, queste invece le principali novità operative. “Ora dobbiamo rafforzare i rapporti che già abbiamo in casa e cercare nuove opportunità”, ha aggiunto Pecci. Ma gli obiettivi non sembrano esaurirsi a questi, perché nel futuro ci potrebbe essere anche l’internazionalizzazione di Distal. “Siamo leader di rappresentanza in Italia, non ci precludiamo aperture all’estero”, ha concluso Pecci.