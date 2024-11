I sindacati dei trasporti hanno chiesto unitariamente di prolungare la cassa integrazione straordinaria per 2100 lavoratori di Alitalia e Alitalia City Liner, in scadenza il prossimo dicembre. Secondo i sindacati “è necessario spostare la sede del confronto al ministero per prolungare la Cigs”.

I sindacati, spiega Libero, hanno anche chiesto un intervento attivo di Alitalia Sai in amministrazione straordinaria nelle società coinvolte come Ita Airways, Swissport e Atitech per continuare la ricollocazione stabile dei dipendenti in Cigs.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno chiesto il prolungamento della cassa integrazione dopo il primo incontro dell’esame congiunto relativo alle procedure di licenziamento collettivo avviate, il 7 novembre scorso, dalle due compagnie. “L’obiettivo - spiegano - è individuare le soluzioni più opportune per tutelare e proteggere le tante risorse coinvolte, evitando, al contempo, di disperdere un patrimonio inestimabile di conoscenza ed esperienza lavorativa”.