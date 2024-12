Alitalia, il Governo apre alla possibilità di proroga della Cigs per altri dieci mesi

La cassa integrazione straordinaria per gli ex dipendenti di Alitalia potrebbe essere prorogata ulteriormente dopo la sua scadenza di fine anno. Il Governo ha infatti aperto alla possibilità di allungare di altri dieci mesi la Cigs che scade al 31 dicembre, come dichiarato da fonti sindacali dopo l’incontro al Ministero del Lavoro.

La misura - spiegano le stesse fonti, secondo quanto riportato da Ansa - è prevista nei casi di cessazione dell’attività. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per mettere a punto i dettagli dell’accordo, grazie al quale la cassa integrazione verrebbe prorogata fino al 31 ottobre 2025.