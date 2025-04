All’aeroporto di Fiumicino il corto di Armondo Linus Acosta ‘The Last Supper: The Living Tableau’

Da oggi all’area di imbarco A del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino i passeggeri potranno apprezzare un cortometraggio di nove minuti firmato dal regista americano Armondo Linus Acosta.

Il filmato si intitola ‘The Last Supper: The Living Tableau’ e rappresenta un omaggio al genio di Leonardo Da Vinci.

Inaugurata oggi, l’installazione fa parte delle iniziative di Aeroporti di Roma per l’anno del Giubileo, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo della Santa Sede guidato da Monsignor Rino Fisichella.