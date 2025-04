All Nippon Airways ha stretto una partnership con Recaro Aircraft Seating per l’introduzione di nuove poltrone nelle cabine di Premium Economy ed Economy Class. Le sedute, che combinano un’ergonomia avanzata con un design elegante, saranno introdotte sugli aerei Boeing 787-9 di Ana dall’anno fiscale 2026.

Le nuove sedute ridefiniscono il comfort per i viaggiatori, soprattutto sui voli a lungo raggio. Sfruttando l’ergonomia, le caratteristiche di comfort e la tecnologia più avanzate, questo modello presenta pitch (spazio per le gambe) e capacità di reclinazione ottimizzati. Le poltrone dispongono inoltre di un ampio monitor ad alte prestazioni, di un ampio spazio per riporre i propri oggetti, di prese di ricarica Usb di tipo C e di connettività audio Bluetooth. Le sedute verranno introdotte gradualmente sugli aerei a lungo raggio Boeing 787-9 che operano su rotte internazionali, nell’anno finanziario 2026 (aprile 2026-marzo 2027).

“Ana si impegna per migliorare continuamente l’esperienza di viaggio dei suoi passeggeri e le nuove poltrone rappresentano il nostro costante investimento per offrire a chi vola con noi maggiore comfort e convenienza sui voli internazionali - ha dichiarato Tomoji Ishii, executive vice president, customer experience management and planning di Ana -. Continueremo a cercare e a implementare soluzioni innovative per migliorare ogni aspetto del viaggio con Ana”.