È andata sold out la promozione ‘All you can fly’ promossa da Wizz Air. “Non sappiamo quante sottoscrizioni siano arrivate dai singoli paesi - ha dichiarato Yvonne Moynihan, corporate & esg officer della compagnia -. Quello che sappiamo è che l’Italia e la Gran Bretagna si sono dimostrati i mercati più attivi”.

Secondo Wizz Air questo successo di vendite è la migliore risposta alle polemiche sollevate in questi giorni, anche dalle associazioni dei consumatori. “Settantadue ore sono un termine, per la prenotazione, che abbiamo ritenuto più che sufficiente per prendere un volo - ha detto Moynihan -, anche in considerazione del target di viaggiatori a cui questa promozione si rivolge”.

Impossibile invece, sempre per la compagnia aerea, estendere la promozione ai voli domestici, visto che in pochi altri Paesi oltre l’Italia, Wizz Air opera anche nel mercato interno. “A chi ci chiede se ripeteremo l’offerta - ha concluso -, rispondiamo che aspettiamo il 25 settembre per vedere l’impatto sulle prenotazioni, poi prenderemo una decisione. Quello che è certo è che, come è ora, i bagagli resteranno esclusi”. r.s.