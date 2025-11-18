Costa davvero caro andare in Sicilia per Natale.

Sia ilsole24ore.com che palermotoday.it hanno provato a fare qualche simulazione di prenotazione per il periodo di Natale-Capodanno, evidenziando come sui siti delle principali compagnie aeree dai primi di dicembre è impossibile rientrare nell’Isola senza spendere in media 300 euro a tratta, con picchi che possono arrivare a 600 euro nei giorni più vicini a Natale.

Per il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, “nulla di nuovo sotto al sole. Purtroppo la condizione di insularità continua a essere una zavorra per i siciliani mentre è sempre più un’opportunità di grande profitto per le compagnie aeree. Sono condivisibili gli interventi fatti dal governo regionale, che vanno nella direzione di trovare strumenti per alleviare i disagi ai siciliani che vivono fuori dall’Isola, ma occorre una soluzione strutturale che deve essere la piena attuazione della continuità territoriale”.

Le rotte da Torino e da Milano

In particolare, vengono segnalate per caro-prezzi le simulazioni con gli aeroporti di Milano e Torino, mete gettonate da chi nasce al Sud per motivi di studio o lavoro. E non solo quelli del 23, 24 o 25 dicembre: anche nella settimana precedente si superano i 150 euro a tratta, su diversi orari. Situazione simile sui giorni di possibile ritorno intorno al 4-5-6 gennaio.