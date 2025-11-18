TTG Italia

Allarme caro voli
sulla Sicilia per le
vacanze natalizie

Allarme caro voli sulla Sicilia per le vacanze natalizie

Costa davvero caro andare in Sicilia per Natale.

Sia ilsole24ore.com che palermotoday.it hanno provato a fare qualche simulazione di prenotazione per il periodo di Natale-Capodanno, evidenziando come sui siti delle principali compagnie aeree dai primi di dicembre è impossibile rientrare nell’Isola senza spendere in media 300 euro a tratta, con picchi che possono arrivare a 600 euro nei giorni più vicini a Natale.

Per il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, “nulla di nuovo sotto al sole. Purtroppo la condizione di insularità continua a essere una zavorra per i siciliani mentre è sempre più un’opportunità di grande profitto per le compagnie aeree. Sono condivisibili gli interventi fatti dal governo regionale, che vanno nella direzione di trovare strumenti per alleviare i disagi ai siciliani che vivono fuori dall’Isola, ma occorre una soluzione strutturale che deve essere la piena attuazione della continuità territoriale”.

Le rotte da Torino e da Milano

In particolare, vengono segnalate per caro-prezzi le simulazioni con gli aeroporti di Milano e Torino, mete gettonate da chi nasce al Sud per motivi di studio o lavoro. E non solo quelli del 23, 24 o 25 dicembre: anche nella settimana precedente si superano i 150 euro a tratta, su diversi orari. Situazione simile sui giorni di possibile ritorno intorno al 4-5-6 gennaio.

