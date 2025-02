Allarme su volo American Airlines. Disagi minimi a Fiumicino

È rientrato alle 21.15 lo stato di allerta che ieri pomeriggio ha tenuto impegnato il personale di turno all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Tutto ha avuto inizio poco dopo le 16 quando alla torre di controllo dello scalo romano è arrivata la richiesta di atterraggio di emergenza, dal volo AA292 dell’American Airlines. Il volo era partito dal JFK di New York con destinazione Nuova Delhi con a bordo 199 persone, e al momento della richiesta aveva già superato i cieli italiani. Immediatamente da Grosseto si sono alzati in volo due Eurofighter dell’Aeronautica Militare che hanno scortato il Boeing 789 fino al suo arrivo a Fiumicino alle 17.22.

Solo dopo 4 ore di controlli e verifiche, lo stato d’allarme è rientrato. Quasi nulli i disagi per i viaggiatori in arrivo o in partenza dall’aeroporto, con il traffico rimasto bloccato per poco più di 10 minuti.