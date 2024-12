Alleanza Virgin-Qatar Airways: l’Australia dà il via libera

L’autorità di regolamentazione australiana ha dato un primo via libera alla proposta di alleanza tra Virgin Australia e Qatar Airways.

Come afferma travelmole.com l’approvazione, ancora provvisoria, da parte dell’Australian Competition & Consumer Commission consente alle compagnie aeree di pianificare fino a 28 voli settimanali tra Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth e Doha, Qatar.

Questa tipologia di via libera, infatti, consente infatti ai vettori di iniziare a commercializzare i voli. Tuttavia, dovrà poi arrivare l’approvazione finale; nel caso in cui il semaforo verde non dovesse arrivare, i clienti che avranno acquistato i biglietti saranno rimborsati o riprotetti.

Il piano completo prevederebbe che le due compagnie operino tramite una vera e propria alleanza.