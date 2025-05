American Airlines debutterà con la sua classe business Flagship Suite il 5 giugno sui nuovi Boeing 787-9 Dreamliner. La compagnia introdurrà anche una nuova tipologia di posti in premium economy su questi aerei.

Le Flagship Suite sono dotate di una porta scorrevole per la privacy, una chaise longue, un caricabatterie wireless e più spazio per i bagagli rispetto alle attuali classi business di American. La compagnia ha preso in consegna i suoi primi due Dreamliner con le nuove suite la scorsa settimana. Ogni aereo è dotato di 51 Flagship Suite e 32 posti in Premium Economy. Secondo il sito Aerolopa.com, American Airlines ha 30 posti in business class e 21 posti in premium economy sui suoi vecchi Dreamliner.

Come riporta Travelweekly, American segnala che i sedili di Premium Economy sui nuovi aerei offrono il doppio dello spazio di stivaggio rispetto alla precedente Premium Economy di American. Sono inoltre dotati di schermi di intrattenimento più grandi e braccioli che si estendono dai poggiatesta per una maggiore privacy. La compagnia aerea prevede di ricevere 30 aerei Dreamliner da qui al 2029 e installerà inoltre le Flagship Suite e i nuovi sedili premium economy sui nuovi aerei Airbus A321XLR.

Nel complesso, la compagnia prevede di aumentare del 50% il numero di posti a sedere completamente reclinabili e di classe economy premium entro la fine del decennio.

La rotta Chicago O’Hare-Londra Heathrow sarà la prima a essere servita dal nuovo aereo 787 e la compagnia prevede di iniziare a volare con il nuovo aereo il 6 agosto sulla tratta Filadelfia-Heathrow, il 3 settembre sulla tratta Filadelfia-Zurigo e il 26 ottobre sulla tratta Dallas-Brisbane.

