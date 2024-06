Italia e Usa sempre più vicini. Debutterà domani il nuovo diretto American Airlines che collegherà Napoli a Philadelphia. Il servizio - il primo della compagnia tra il Mezzogiorno e gli States - sarà operato con una frequenza giornaliera per l’intera stagione estiva, fino al mese di ottobre, con Boeing 787-9.

“Siamo entusiasti di inaugurare il primo collegamento in assoluto di American Airlines tra il Sud Italia e gli Stati Uniti d’America - commenta José Freig, vice president International Operations di American Airlines -. L’introduzione del nuovo volo diretto tra Napoli e Philadelphia, il principale hub transatlantico di American sulla East-Coast, risponde alla crescente domanda di collegamenti tra gli Stati Uniti e il Sud Italia, e siamo entusiasti di poter offrire ai nostri passeggeri sempre più scelta per esplorare le coste italiane e non solo. Siamo inoltre certi che questo nuovo collegamento rafforzerà ulteriormente i legami economici e culturali tra le nostre due nazioni”.

Il nuovo collegamento, aggiunge l’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri, “rafforza ulteriormente il segmento intercontinentale ed è parte dell’offerta di qualità dell’aeroporto di Napoli, che quest’anno conta 116 destinazioni, prevalentemente internazionali, di cui 20 hub. Si tratta - precisa - di un collegamento prestigioso e vantaggioso sia in termini di incoming, con turismo altospendente in arrivo nella nostra regione, che per l’outgoing, perché avvicina la Campania e il Sud Italia al resto del mondo attraverso l’hub di Philadelphia della compagnia, da cui è possibile raggiungere oltre 85 destinazioni non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada, Caraibi e Messico”.