American Airlines si appresta a celebrare un secolo di storia. Il prossimo anno la compagnia aerea d’oltreoceano compirà 100 anni, un traguardo che festeggerà vestendo i suoi aeromobili con una livrea speciale a partire dal prossimo novembre.

I B777-300 porteranno addosso infatti il colore argento usato sui Douglas DC-3 nel 1936. Sulla carrozzeria saranno presenti anche alcuni dettagli distintivi dell’immagine del vettore all’epoca: le linee di un fulmine arancione correranno su entrambi i lati degli aerei e un’insegna rotonda sulla parte posteriore dei mezzi raffigurerà un’aquila che collega il mondo.

La livrea celebrativa, riporta Travel Weekly, prenderà il nome di Flagship, in omaggio ai nomi con cui venivano chiamati i DC-3 della compagnia negli anni ‘30 - Flaghop Knoxville e Flagship Detroit -, a seconda delle loro basi operative.

Il marchio Flasghip è ancora oggi utilizzato da American Airlines per i suoi prodotti premium (lounge e suite). I DC-3 Flaghip erano infatti gli aeromobili più lussuosi degli anni ‘30.