American Airlines punta su Roma per l’estate: da Fiumicino voli verso 6 hub Usa

American Airlines investe sulla Capitale e accorcia le distanze tra Italia e Stati Uniti per l’estate. Dopo la riapertura dei voli giornalieri verso Dallas, lo scorso 6 marzo, la compagnia aerea d’oltreoceano reintrodurrà dal 31 marzo i collegamenti giornalieri con New York, Chicago e Charlotte. Questi andranno ad aggiungersi ai servizi operativi tutto l’anno verso Philadelphia.

Ma la novità arriverà il 6 giugno, quando il vettore inaugurerà i voli giornalieri tra il Leonardo da Vinci e il Miami International Airport, che porteranno a 6 gli hub statunitensi collegati a Fiumicino, un record storico.

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio delle nostre operazioni estive all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino collegando questo mercato con il numero record di sei hub statunitensi - commenta in una nota José Freig, vice president International and contact center operations di American Airlines -. Roma è una delle destinazioni più richieste del nostro network globale e siamo felici di poter offrire ai nostri passeggeri fino a sei voli al giorno da questo mercato agli Stati Uniti, inclusi i nuovi collegamenti con il nostro hub di Miami”.

Alte le aspettative di Adr. “Con l’avvio della summer 2025 ci apprestiamo ad accogliere nuovi primati in termini di traffico transatlantico, trend sostenuto dall’apporto sostanziale di American Airlines che, grazie anche al futuro nuovo volo diretto Roma-Miami, conferma il Leonardo da Vinci di Fiumicino quale hub di riferimento per i voli sul Nord America - afferma Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Con un numero record di destinazioni offerte, la compagnia amplierà ulteriormente le opportunità di viaggio, confermando ancora una volta l’importanza dei collegamenti con gli Stati Uniti, primo mercato di lungo raggio per Roma”.