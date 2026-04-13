American Airlines verso il ritorno in Venezuela. La compagnia aerea statunitense potrebbe ripristinare i collegamenti verso il Paese a partire dal prossimo 30 aprile, con un servizio giornaliero tra Miami e Caracas.

La data definitiva di avvio delle operazioni sarebbe attualmente in attesa di approvazione da parte delle autorità statunitensi e venezuelane. Se confermata, segnerebbe il rientro del vettore nel Paese sudamericano dopo 7 anni. L’ultimo volo di American Airlines verso il Venezuela risale infatti al 2019, anno in cui il vettore fu costretto a sospendere le operazioni, in seguito alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Secondo quanto anticipa Travel Weekly, il collegamento sarà operato dalla controllata regionale Envoy con Embraer E175 configurati in doppia classe, con cabina business e economy.

“Stiamo registrando progressi con entrambe le amministrazioni e siamo pronti a riprendere il servizio”, ha confermato Nate Gatten, executive vice president della compagnia regionale di AA American Eagle, sottolineando la collaborazione in corso con le autorità governative.

Il ritorno su Caracas si inserisce in un processo di progressivo allentamento delle restrizioni ai collegamenti aerei tra Stati Uniti e Venezuela, dopo il via libera del Dipartimento dei Trasporti Usa alla ripresa delle operazioni.