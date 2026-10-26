Ampliamento aeroporto di Firenze, il Tar rinvia la discussione ad aprile 2027

Si dovrà ancora attendere per l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. Il Tar ha rinviato al 22 aprile 2027 il pronunciamento sui ricorsi presentati da alcuni comuni toscani contro la realizzazione di una nuova pista 2.200 metri nello scalo.

“Prendiamo atto della decisione del Tar della Toscana”, ha commentato attraverso una nota riportata da La Nazione Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, tra i comuni contrari al progetto, precisando che “dal punto di vista processuale le nostre posizioni ovviamente non cambiano e saremo pronti a discuterle ad aprile dell’anno prossimo”.

In merito alla decisione del Tar la società di gestione Toscana Aeroporti si è detta invece “fermamente convinta della validità del progetto”, facendo sapere “che proseguirà l’iter di approvazione secondo quanto previsto dalla normativa”.