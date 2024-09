“È cominciato il conto alla rovescia per l’arrivo del nostro volo diretto per Tokyo. Dal prossimo 3 dicembre chi viaggia per turismo o affari potrà volare nonstop da Milano Malpensa a Tokyo Haneda, l’aeroporto metropolitano della capitale giapponese, situato a soli 30 minuti dal centro città e ottimamente collegato alla rete di trasporti di Tokyo; oppure di proseguire verso altre destinazioni all’interno del Giappone o della regione Asia-Pacifico”.

Così Viviana Reali, deputy general manager Italia di ANA All Nippon Airways, annuncia la presentazione, nel corso di TTG Travel Experience, del nuovo volo che collegherà Milano con Tokyo, che sarà operativo 3 volte alla settimana dal prossimo 3 dicembre.

Il collegamento sarà operato il martedì, giovedì e domenica con un aeromobile B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy).