Anche Leao e Morata a Malpensa per l’A380 in livrea Milan di Emirates

Ha debuttato all’aeroporto di Milano Malpensa l’A380 di Emirates con la livrea speciale dedicato al Milan in occasione dei 125 anni della squadra. Decollato dall’aeroporto Kennedy di New York, nello scalo italiano è stato poi accolto da una delegazione del Club.

“I passeggeri di first e business class che hanno volato sulla rotta New York JFK - Milano l'8 dicembre hanno trovato su ogni sedile un modellino dell’A380 di Emirates dedicato al 125° anniversario della squadra – si legge in una nota della compagnia -. I fan dei rossoneri e di Emirates possono anche acquistare i modelli di aereo in edizione limitata con la livrea celebrativa sul sito web dell' Official Emirates Store ”.

Dopo l'atterraggio i giocatori e i dirigenti dell'AC Milan, tra cui Davide Calabria, Rafael Leão e Álvaro Morata, sono stati accompagnati in un tour esclusivo dell'A380 di Emirates per celebrare ulteriormente questo traguardo speciale.