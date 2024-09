Ancillary revenue: ecco chi domina le classifiche delle compagnie aeree

Chi guadagna di più dal business delle ancillary? Le classifiche stilate dal rapporto tradizionale CarTrawler Yearbook of Ancillary Revenue by IdeaWorksCompany in questo senso mostrano una geografia piuttosto variegata a seconda del punto di vista.

In termini di entrate assolute dominano ovviamente le major con il podio dominato da American, United e Delta nell’ordine: insieme superano i 27 miliardi e AA da sola si avvicina a 10. Dietro la triade la compagnia che di fatto ha ‘inventato’ il low cost, Southwest, sotto i sette miliardi, mentre la prima europea, in quinta posizione, è Ryanair, a 4,7 miliardi.

Il discorso cambia se si prende invece in considerazione l’incidenza delle ancillary sul fatturato totale: sul podio ancora una volta tre compagnie Usa, ma in questo casa di tratta della low cost Spirit Airlines (56,4%), Frontier (56,2) e Breeze (51,3). Prima europea Wizz Air al settimo posto con il 44,7 per cento.

Infine la top ten relativa alla spesa per passeggero e qui arriva ancora una volta un ribaltone: svetta infatti la britannica Jet2.com che, con 95,8 dollari per pax, surclassa la concorrenza: basti pensare che la seconda, Sun Country, si ferma a 74.