Ancora un blocco al traffico aereo in Uk: impatto limitato a Scozia e Irlanda

Un nuovo blocco informatico sta causando, da questa mattina alle ore 10, ritardi e cancellazioni nel Regno Unito. I disagi più gravi coinvolgono in primo luogo i due maggiori scali scozzesi, quelli di Glasgow e di Edimburgo, oltre a vari aeroporti minori locali. Stesso scenario in Irlanda del Nord, a Belfast e a Derry, con diversi passeggeri bloccati in attesa di decollare, in particolare in direzione Londra.

La Bbc riferisce di un impatto indiretto di un qualche rilievo pure su alcuni scali dell’Inghilterra settentrionale, a cominciare da quello internazionale di Manchester. Alle ore 13 il guasto tecnico alle reti di controllo aereo sembra essere stato riparato ma il National Air Traffic Services (Nats), ente britannico del settore, in un comunicato, invita comunque i passeggeri a continuare a controllare lo status dei loro voli con i vettori. I disagi, in attenuazione, potrebbero continuare per tutto il pomeriggio.