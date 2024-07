Si allunga ulteriormente la lista di ordini per Airbus. Ultima aggiunta quella di flynas, il principale vettore low cost dell’Arabia Saudita, che ha firmato un memorandum d’intesa con la casa costruttrice per 75 aeromobili della famiglia A330neo e 15 A330-900. Questo accordo strategico amplierà la capacità e il raggio d’azione della compagnia aerea e migliorerà le capacità complessive della sua flotta.

L’accordo è stato firmato durante il Farnborough International Airshow e i nuovi A330-900 avranno una configurazione a due classi e potranno ospitare fino a 400 passeggeri. L’A330-900 offre maggiore capacità e autonomia a costi per poltrona competitivi, assicurando a flynas la possibilità di competere efficacemente nel crescente mercato regionale, un’area di interesse chiave per la compagnia aerea.

L’A330neo, poi, è in grado di volare per 8.150 miglia nautiche (15.094 km) senza scalo e offre i massimi livelli di comfort grazie al maggiore spazio per i passeggeri, al nuovo sistema di illuminazione, ai più recenti sistemi di intrattenimento in volo e alla connettività completa in tutta la cabina.