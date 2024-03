Arriva il Napoli-Casablanca di Royal Air Maroc

Royal Air Maroc annuncia una nuova rotta sull’Italia. A partire dal 22 giugno 2024 la compagnia decollerà dallo scalo di Napoli alla volta i Casablanca.

Come riporta il vettore in una nota, i voli in partenza dal Marocco partiranno ogni lunedì e sabato alle 16:10 per atterrare in Italia alle 20:25; dal 16 settembre prossimo invece i decolli sono previsti alle 14 (con arrivo alle 18:15).

I voli in partenza da Napoli invece decolleranno ogni lunedì e sabato alle 21:25 (con arrivo a Casablanca alle 23:45); dal 16 settembre invece il nuovo orario prevederà partenze alle 19:15 e arrivo alle 21:35.