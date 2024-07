Ita Airways si prepara al matrimonio con Lufthansa portando in dote 400 milioni di euro in cassa, ma non solo: stanno infatti per arrivare 240 milioni di dollari destinati all’acquisto di altri tre Airbus, con un finanziamento che dovrebbe seguire lo stesso schema di quello di febbraio scorso da 80 milioni di dollari, raccolti grazie all’emissione di obbligazioni garantite con scadenza 2034 per l’acquisto di un aeromobile A330Neo.

Le obbligazioni, spiega Milano Finanza, sono state quotate sul mercato Euro Mtf della Borsa di Vienna e sottoscritte in toto da un veicolo di diritto irlandese gestito da Castlelake L.P., società globale di investimenti alternativi. Stiamo dunque parlando di un’operazione di asset backed financing, che garantisce una copertura fino all’80% del valore di acquisto degli aeromobili.

Fatturato in crescita

In attesa che i tedeschi versino, a fine anno, i 325 milioni di euro previsti per rilevare il 41% del capitale, la dote di Ita Airways per Lufthansa si arricchisce poi di indicatori positivi, come le cifre incoraggianti sul fronte del fatturato, in crescita di circa 25 punti percentuali anno su anno, e il dato riguardante le prenotazioni estive, in linea con l’incremento di capacità del 30%. Un bel segnale di benvenuto per il socio tedesco.