Assaeroporti: crescita del 5,2% dei pax a luglio in Italia

Boom di passeggeri nel mese di luglio per gli aeroporti italiani, che superano in maniera importante la media europea e internazionale, confermando l’appeal della Penisola sul pubblico internazionale.
Secondo i dati di Assaeroporti, gli scali nazionali hanno fatto registrare nel corso del mese oltre 25,5 milioni di passeggeri a fronte di un numero di movimenti inferiori al 6%. Nel progressivo dell’anno la crescita sale ora al 5,2% nel numero dei passeggeri arrivando quasi a 137 milioni di pax.
Tra gli scali nazionali con le migliori performance a luglio figurano in particolare i medio-piccoli, con crescite a doppia cifra, mentre i due hub nazionale di Malpensa e Fiumicino restano sotto i tre punti percentuali di aumento.