Assistenza a terra, Airport Handling sbarca a Fiumicino

Airport Handling porta i suoi servizi nell’aeroporto più grande d’Italia. La società controllata da dnata, gruppo globale di servizi aeroportuali, ha avviato le operazioni a Roma Fiumicino, dopo aver ottenuto una licenza settennale per operare nello scalo. Scelta come provider da 22 compagnie aeree clienti, Airport Handling erogherà servizi a circa 70mila voli all’anno attraverso l’impiego di oltre 2.100 professionisti assunti dal bacino locale.

La società ha investito oltre 20 milioni di euro in infrastrutture e attrezzature e la flotta di mezzi e attrezzature per l’erogazione dei servizi è principalmente elettrica, in modo da garantire elevati livelli di efficienza ambientale.

In questo modo Roma Fiumicino diventa il secondo gateway più grande della rete globale di assistenza a terra di dnata, che comprende oltre 90 aeroporti in 16 Paesi.

“L’espansione di Airport Handling a Roma - commenta Clive Sauvé-Hopkins, ceo di dnata Airport Operations - rappresenta un importante passo nel nostro percorso di crescita continua. Consolida un investimento significativo e dimostra l’impegno di dnata nel migliorare continuamente le operazioni a beneficio dei nostri clienti e stakeholder”.