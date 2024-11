Assoutenti plaude alla decisione di Ryanair di rimborsare i costi extra del check, ma richiama l’attenzione sui prezzi dei biglietti in vista del natale.

Come riporta tgcom24.mediaset.it, l’associazione dei consumatori ha sollecitato l’Antitrust per un intervento in questa direzione.

Inoltre Assoutenti ha anche evidenziato la questione degli extra-costi legati a bagagli a mano, ingressi prioritari, scelta del posto e via dicendo.