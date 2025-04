Ampliamento in vista per l’aeroporto di Atene. Di fronte alla continua crescita del traffico aereo verso la Grecia, e in particolare verso la capitale, è stato elaborato un nuovo piano di sviluppo basato sulle infrastrutture esistenti. Guidato dal consorzio Anemos, si prevede che sarà completato nel 2032. L’obiettivo: aumentare la capacità dell’aeroporto da 26 a 40 milioni di passeggeri.

Il programma prevede un’importante ristrutturazione dei terminal principali e satellitari. Saranno create nuove aree di check-in, attesa e imbarco. Sono previsti anche nuovi parcheggi. Tutto ciò è finalizzato alla modernizzazione e alla semplificazione del flusso del traffico: “la sfida centrale del progetto era armonizzare la nuova infrastruttura con quella esistente”, ha affermato l’agenzia Grimshaw in un comunicato stampa riportato da l’Echo Touristique.

Dal punto di vista architettonico, il progetto mira a rendere omaggio ad Atene e alla sua storia. Il team ha progettato un colonnato rialzato sulla facciata ovest del terminal principale e volumi monolitici che guideranno i passeggeri verso le sale d’imbarco.

Saranno privilegiati materiali a basse emissioni di carbonio, con l’obiettivo di ottenere la certificazione Leed Gold, che attesta la sostenibilità degli edifici.

Il terminal satellite sarà ora dedicato ai voli extra-Schengen. Sarà collegato al terminal principale tramite un tunnel e un patio, secondo quanto riportato dal media greco Lifo. Il progetto di ampliamento costerà 540 milioni di euro. L’aeroporto spera di accogliere 33 milioni di passeggeri entro il 2028 e 40 milioni entro il 2032. Non si prevede che le operazioni subiranno interruzioni.