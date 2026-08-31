Attacchi hacker: le indicazioni per italiani transitati per aeroporti inglesi

Per gli italiani transitati negli aeroporti inglesi bersaglio nei giorni scorsi di un attacco informatico, ovvero Londra Stansted, Manchester ed East Midlands, non può essere esclusa l’eventualità che dati sensibili siano stati acquisiti dagli autori dell’attacco.

L’indicazione arriva dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sta seguendo l’evoluzione della situazione. “Gli interessati - si legge in una nota - sono invitati a mantenere alta l’attenzione nei confronti di e-mail, sms e telefonate sospette, a non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie”. Inoltre, pur non avendo rilevato, finora, evidenze di incidenti in corso negli aeroporti italiani, l’agenzia richiama l’attenzione sull’utilizzo di servizi pubblici di wi-fi, sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri. “Il loro uso – ha aggiunto -, così come l’inserimento di dati personali o credenziali, deve avvenire con la massima cautela e va evitato per operazioni sensibili come quelle bancarie o amministrative e, se necessario, va fatto con l’attivazione di una vpn”.