Australia: il nuovo vettore Bonza cessa le operazioni all’improvviso

I clienti sono arrivati fino in aeroporto solo per sentirsi dire che la compagnia aerea con cui avevano prenotato aveva cessato le operazioni. Di colpo, senza nessun preavviso.

Il nuovo vettore australiano Bonza ha bloccato temporaneamente le operazioni dopo essere entrato in amministrazione controllata. A questo è seguito il sequestro degli aeromobili.

La compagnia, come riporta travelmole.com, ha comunicato ai passeggeri di non recarsi in aeoporto per voli prenotati almeno fino a venerdì.

Gli amministratori attualmente starebbero valutando la continuazione delle operazioni della società.