Australia, operativo il nuovo aeroporto internazionale di Western Sydney

È decollato nei giorni scorsi il primo volo internazionale dal nuovo aeroporto di Western Sydney, nella periferia Ovest della metropoli australiana. Si è trattato di un volo Air New Zealand, proveniente da Auckland. Il nuovo aeroporto a pista singola, costato 3,7 miliardi di dollari Usa, è il primo grande hub di aviazione in Australia in oltre 50 anni.

L’aeroporto principale di Sydney, il più utilizzato in Australia, nel 2025 ha accolto oltre 42 milioni di passeggeri. Situato vicino alla Botany Bay e all’oceano, il nuovo aeroporto non ha restrizioni di apertura e offre, quindi, alle compagnie aeree una maggiore flessibilità per connettersi con hub nazionali e asiatici. “I viaggiatori hanno maggiori scelte su come vogliono collegarsi con il mondo” ha detto il chief executive dell’aeroporto, Simon Hickey. Per ora vi atterrano solo Air New Zealand e Jetstar, ma è imminente l’ingresso di altre compagnie aeree nel 2027, tra cui Qatar Airways, Fiji Airways e Vietjet Air.