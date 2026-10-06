Aviareps acquisisce Spazio Gsa

Aviareps ha annunciato l’acquisizione di Spazio Gsa, storica società italiana che opera nel settore delle rappresentanze aeree.

L’acquisizione, si legge in una nota, “rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Aviareps e rafforza significativamente la presenza del Gruppo in Italia, combinando il network internazionale e l’ampia gamma di servizi di Aviareps con l’esperienza, le competenze e le relazioni consolidate di Spazio Gsa sul mercato nazionale”.

Spazio Gsa è stata fondata nel 1978 a Roma e opera come general sales agent, offrendo servizi di sales & marketing representation, prenotazione e ticketing, consulenza commerciale, market intelligence, customer service e formazione. Tra le compagnie attualmente rappresentate ci sono China Airlines, Afriqiyah Airways, Bangkok Airways, Air Niugini, Smartwings e Pegasus Airlines.

Edgar Lacker, ceo di Aviareps, commenta: “L’acquisizione di Spazio gsa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della nostra presenza sul mercato italiano, segnando la presenza con un ufficio a Roma, nella capitale d’Italia. La lunga esperienza della società, la profonda conoscenza del settore aviation e le relazioni sviluppate in quasi cinquant’anni di attività si integrano perfettamente con il network globale e il portafoglio di servizi di Aviareps. Insieme saremo in grado di offrire ai nostri clienti competenze ancora più ampie e nuove opportunità di crescita in Italia e sui mercati internazionali”.