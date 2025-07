Bagaglio a mano, passeggeri italiani in difficoltà con le regole

Un italiano su 6 ha pagato un supplemento per il bagaglio a mano durante un viaggio con le low cost fatto negli ultimi due anni. È quanto emerge da un’indagine compiuta nel mese di giugno da Altroconsumo e pubblicata da Skytg24, su un campione di poco più di mille viaggiatori italiani tra i 25 e i 79 anni. Il 54% di loro ha dichiarato di aver avuto problemi con il bagaglio a mano durante un volo a bordo di compagnie low cost. Di questi, il 38% ha dovuto imbarcarlo per mancanza di spazio in cabina, il 19% ha pagato un supplemento perché il secondo oggetto personale (borsa o zainetto) non era incluso nel biglietto, mentre il 9% ha ricevuto una penale per aver superato i limiti di peso o dimensioni imposti dalla compagnia.

La media dei supplementi pagati è di 45 euro. I dati più importanti arrivano però dalle informazioni generali, dove emerge che solo il 28% del totale dei viaggiatori italiani sa come presentare un reclamo in caso di problemi. Tra questi anche il 2% a cui il bagaglio è stato addirittura smarrito.