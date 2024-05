Bark Air: debutta a giugno la compagnia per i cani ‘vip’

Prenderanno il via a giugno i primi voli della particolarissima compagnia Bark Air. Come dice il nome stesso, il vettore opera tramite luxury jet privati riservati ai cani e ai loro padroni.

Come riporta ilsole24ore.com due le tratte preciste: Londra-New York e New York-Los Angeles.

Ogni jet è configurato per ospitare 10 cani con i rispettivi padroni. Il costo del servizio si aggirerà inizialmente tra i 6mila e gli 8mila dollari, a seconda della rotta. Ovviamente, con Bark Air gli animali non saranno costretti a volare nel trasportino o in stiva. Per volare, i cani devono essere in regola con tutte le vaccinazioni.