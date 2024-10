“Una crescita eccezionale”. Non usa mezzi termini Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, parlando dei progressi e delle prospettive future dell’aeroporto di Roma Fiumicino, la cui ultima novità è il collegamento diretto per Bangkok operato da Ita Airways e presentato con un evento a Roma.

“La previsione per il 2024 - ha sottolineato - è di arrivare a superare i 48 milioni di passeggeri, il che rappresenta un record storico per lo scalo. Allo stato attuale Fiumicino è l’aeroporto a più rapida crescita in Europa in termini di connettività e diversificazione delle rotte, con un incremento del 24% rispetto all’anno scorso, ed è nella top 10 per numero di collegamenti e frequenza di voli”.

Ha inoltre ringraziato Ita Airways per il contributo alla crescita dell’aeroporto: “Una partnership importante - ha concluso - per rendere Roma un hub internazionale sempre più rilevante per il turismo sia incoming che outgoing”.